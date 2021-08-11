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Will Keyonte George be the new No. 1?

Keyonte George committed to Baylor on Aug. 8.
Keyonte George committed to Baylor on Aug. 8. (Rivals)
Rob Cassidy
National Analyst

Making the case for the Rivals No. 5 to be the new No. 1.

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