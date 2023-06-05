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Why Utah could hold the key to Baylor's 2023 season

Utah QB Cam Rising.
Utah QB Cam Rising. (Utah Athletics)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The Bear face the Utes on Sept. 9 at McLane Stadium. A breakdown of why this game is pivotal to Baylor's season.

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