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Where are the Baylor coaches?

Baylor HC Dave Aranda and his staff making the rounds during this latest contact period.
Baylor HC Dave Aranda and his staff making the rounds during this latest contact period. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Keeping track of where the Baylor coaches are during this latest contact period.

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