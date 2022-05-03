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Where are the Baylor coaches?

Baylor HC Dave Aranda.
Baylor HC Dave Aranda. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

It's the May evaluation period. We keep you up to date on where the Baylor coaches have been and where they could be going.

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