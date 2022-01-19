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Where are the Baylor Coaches?

Who is this Rivals 5-star Baylor just offered? The answers inside?
Who is this Rivals 5-star Baylor just offered? The answers inside? (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The evaluation period is under way. Baylor coaches are making the rounds. Find out where they have been and where they are going.

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