 SicEmSports - When they are visiting Baylor
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When they are visiting Baylor

Fort Bend 2023 DL DK Kalu
Fort Bend 2023 DL DK Kalu (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A look at when some of the major prospect are planning on taking official visits to Baylor.

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