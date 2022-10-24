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{{ timeAgo('2022-10-24 02:00:00 -0500') }} football Edit

What was he Thinking?

Monaray Baldwin on his TD catch and run Saturday against Kansas.
Monaray Baldwin on his TD catch and run Saturday against Kansas. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

So I guess the question we're asking is, "What was he Thinking?"

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