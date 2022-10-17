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{{ timeAgo('2022-10-17 02:00:00 -0500') }} football Edit

What was he Thinking?

Baylor is 3-3 and 1-2 in the Big 12 in 2022.
Baylor is 3-3 and 1-2 in the Big 12 in 2022. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

So I guess the question we're asking is, "What was he Thinking?"

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