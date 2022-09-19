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What was he Thinking?

Brooks Miller collects one of Baylor's two sacks Saturday against Texas State.
Brooks Miller collects one of Baylor's two sacks Saturday against Texas State. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

So I guess the question we're asking is, "What was he Thinking?"

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