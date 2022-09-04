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{{ timeAgo('2022-09-04 22:50:20 -0500') }} football Edit

What was he Thinking?

Baylor RB Taye McWilliams Saturday against Albany.
Baylor RB Taye McWilliams Saturday against Albany. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

So I guess the question we're asking is, "What was he Thinking?"

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