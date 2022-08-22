 SicEmSports - What was he Thinking?
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What was he Thinking?

Baylor HC Dave Aranda.
Baylor HC Dave Aranda. (KXXV)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

So I guess the question we're asking is, "What was he Thinking?"

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