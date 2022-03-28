 SicEmSports - What was he Thinking?
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What was he Thinking?

Baylor QB Gerry Bohanon is battling to become the Bears' starting QB.
Baylor QB Gerry Bohanon is battling to become the Bears' starting QB. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

So I guess the question we're asking is, "What was he Thinking?"

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