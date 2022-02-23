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What was he Thinking?

The No. 10 Bears face No. 5 Kansas Saturday night at the Ferrell Center.
The No. 10 Bears face No. 5 Kansas Saturday night at the Ferrell Center. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

So I guess the question that we're asking is, "What was he Thinking?"

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