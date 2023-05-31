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What the new MBB additions bring - Part II

Ja'Kobe Walter, the nation's No. 13 player for 2023.
Ja'Kobe Walter, the nation's No. 13 player for 2023. (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A snapshot of what the additions of Miro Little and Ja'Kobe Walter mean for the 2023-2024 season.

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