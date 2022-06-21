 SicEmSports - Washington ready to run at Baylor; Camp No. 2 update
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Washington ready to run at Baylor; Camp No. 2 update

New Baylor 2023 commit Bryson Washington.
New Baylor 2023 commit Bryson Washington. (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

More from what turned into a busy Monday for Baylor's 2023 class as well as camp No. 2 notables.

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