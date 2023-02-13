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TIED FOR 1ST: No. 9 Baylor handles, West Virginia, 79-67; Bears 10 of 11

LJ Cryer flexing off a 3-point attempt Monday against West Virginia.
LJ Cryer flexing off a 3-point attempt Monday against West Virginia. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Coupled with Texas' loss at Texas Tech, the Bears own a share of the Big 12 lead. LJ Cryer led with 26.

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