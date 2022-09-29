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The Other Sideline: Oklahoma State

The memorable stop Jairon McVea made in the 2021 Big 12 Championship Game.
The memorable stop Jairon McVea made in the 2021 Big 12 Championship Game. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at the Cowboys who visit McLane Stadium Saturday in what will be a Goldout.

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