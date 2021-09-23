 SicEmSports - The Other Sideline: No. 14 Iowa State
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The Other Sideline: No. 14 Iowa State

Iowa State QB Brock Purdy.
Iowa State QB Brock Purdy. (Iowa State SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at the No. 14 Cyclones who visit Baylor on Saturday.

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