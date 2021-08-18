 SicEmSports - The impact of the 2021 class on 2021
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The impact of the 2021 class on 2021

The last addition to the 2021 class, Houston St. Thomas WR Cameron Bonner.
The last addition to the 2021 class, Houston St. Thomas WR Cameron Bonner. (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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Baylor signed 17 to the 2021 class. The issue now is who can make an immediate difference.

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