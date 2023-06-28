News More News
ago football Edit

The Fearless Baylor 2023 Game-by-Game Forecast

Monaray Baldwin is Baylor's leading returning receiver from 2022.
Monaray Baldwin is Baylor's leading returning receiver from 2022. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

SicEmSports provides its vision for the upcoming 2023 season for the Bears.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}