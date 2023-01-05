News More News
{{ timeAgo('2023-01-05 07:41:45 -0600') }} football Edit

TCU's late shot, block breaks No. 19 Baylor's heart, 88-87

Keyonte George on his drive to the basket in the final seconds. TCU won, 88-87.
Keyonte George on his drive to the basket in the final seconds. TCU won, 88-87. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Charles O'Bannon hit a 19-footer and Keyonte George was blocked at the end as the Horned Frogs topped, the Bears.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}