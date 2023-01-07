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Tang's return emotional, but Baylor needs Big 12 win

Jerome Tang makes his return to Baylor Saturday coaching Kansas State.
Jerome Tang makes his return to Baylor Saturday coaching Kansas State. (Scott Drew)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Emotions will be surreal at the start. No. 19 Baylor needs a win.

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