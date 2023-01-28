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SWC Reunion: Arkansas vs. No. 17 Baylor in Big 12/SEC Challenge

Baylor's one-and-done Keyonte George (1) faces Arkansas' one-and-done Anthony Black Saturday.
Baylor's one-and-done Keyonte George (1) faces Arkansas' one-and-done Anthony Black Saturday. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at this prime matchup between the former Southwest Conference Rivals who meet for only the fourth time since 1991.

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