 SicEmSports - SUGAR BOWL WEEK - Day 4: Roberts knows Ole Miss offense presents challenges
News More News
{{ timeAgo('2021-12-30 15:22:14 -0600') }} football Edit

SUGAR BOWL WEEK - Day 4: Roberts knows Ole Miss offense presents challenges

Terrel Bernard and the Bears face an explosive Ole Miss offense Saturday in the Sugar Bowl.
Terrel Bernard and the Bears face an explosive Ole Miss offense Saturday in the Sugar Bowl. (NFL Sapient)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Baylor DC Ron Roberts and players discussed the challenges Ole Miss' offense presents New Years Night.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}