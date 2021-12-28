 SicEmSports - SUGAR BOWL WEEK - Day 2: Grimes recalls Smith's rise to prominence
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SUGAR BOWL WEEK - Day 2: Grimes recalls Smith's rise to prominence

Abram Smith is having one of the best seasons in Baylor rushing history.
Abram Smith is having one of the best seasons in Baylor rushing history. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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Baylor OC Jeff Grimes met with the media on Tuesday and detailed the story of Abram Smith's return to the offense and how everything changed.

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