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Single Digit Flashback

Baylor beat Texas, 31-24, on Oct. 30.
Baylor beat Texas, 31-24, on Oct. 30. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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