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Single Digit Flashback

Baylor will be looking to go to 8-1 next week when it plays at TCU without its head coach Gary Patterson.
Baylor will be looking to go to 8-1 next week when it plays at TCU without its head coach Gary Patterson. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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