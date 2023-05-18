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SicEmSportsCast

Baylor's offense in action during the April 22 Green and Gold game.
Baylor's offense in action during the April 22 Green and Gold game. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The SicEmSportsCast talks all things Baylor.

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