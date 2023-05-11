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Baylor WR Monaray Baldwin during the April 22 Green & Gold game.
Baylor WR Monaray Baldwin during the April 22 Green & Gold game. (Stephen Cook)
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