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Sawyer Robertson (13) throwing the first touchdown pass of the Green & Gold game.
Sawyer Robertson (13) throwing the first touchdown pass of the Green & Gold game. (Stephen Cook)
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