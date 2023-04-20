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Baylor DE TJ Franklin is preparing for his final season at Baylor.
Baylor DE TJ Franklin is preparing for his final season at Baylor. (Stephen Cook)
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