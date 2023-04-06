News More News
{{ timeAgo('2023-04-06 06:46:19 -0500') }} football Edit

SicEmSportsCast

Baylor WRs Elijah Bean (83), Armani Winfield (14) and Micah Gifford (88) go through spring workouts.
Baylor WRs Elijah Bean (83), Armani Winfield (14) and Micah Gifford (88) go through spring workouts. (Stephen Cook)
SicEmSportsStaff
SicEmSportsStaff

The SicEmSportsCast talks all things Baylor.

SicEmSportsCast

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}