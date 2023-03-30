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SicEmSportsCast

Baylor WR Hal Presley going through spring workouts.
Baylor WR Hal Presley going through spring workouts. (Stephen Cook)
Stephen Cook
Video Journalist

This SicEmSportsCast talks all things Baylor.

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