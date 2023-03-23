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Blake Shapen is in a battle for the starting QB job in 2023.
Blake Shapen is in a battle for the starting QB job in 2023. (Stephen Cook)
Stephen Cook
Video Journalist

The SicEmSportsCast talks all things Baylor.

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