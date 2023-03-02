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Richard Reese is expected to be one of the primary RB options for Baylor in 2023.
Richard Reese is expected to be one of the primary RB options for Baylor in 2023. (Stephen Cook)
Stephen Cook
Video Journalist

The SicEmSportsCast talks all things Baylor.

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