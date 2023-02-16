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Baylor is tied with Kansas and Texas for the lead in the Big 12.
Baylor is tied with Kansas and Texas for the lead in the Big 12. (Stephen Cook)
Stephen Cook
Video Journalist

The SicEmSportsCast talks all things Baylor.

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