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Flo Thamba (0) and No. 14 Baylor travel to TCU Saturday.
Flo Thamba (0) and No. 14 Baylor travel to TCU Saturday. (Stephen Cook)
Stephen Cook
Video Journalist

The SicEmSportsCast talks all things Baylor.

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