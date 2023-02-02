News More News
{{ timeAgo('2023-02-02 07:59:31 -0600') }} football Edit

SicEmSportsCast

Baylor's LJ Cryer during the Jan. 23 win against Kansas.
Baylor's LJ Cryer during the Jan. 23 win against Kansas. (Stephen Cook)
Stephen Cook
Video Journalist

The SicEmSportsCast talks all things Baylor.

SicEmSportsCast

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}