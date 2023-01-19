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SicEmSportsCast

Baylor DE TJ Franklin is returning for the 2023 season.
Baylor DE TJ Franklin is returning for the 2023 season. (Stephen Cook)
Stephen Cook
Video Journalist

The SicEmSportsCast talks all things Baylor.

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