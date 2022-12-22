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Baylor is trying to finish the 2022 season with a winning record.
Baylor is trying to finish the 2022 season with a winning record. (Stephen Cook)
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