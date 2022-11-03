SicEmSports

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Baylor QB and the Bears have won their last two games.
Baylor QB and the Bears have won their last two games. (Stephen Cook)
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