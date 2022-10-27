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The Bears are 4-3 after their win over Kansas.
The Bears are 4-3 after their win over Kansas. (Pat Carrigan)
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