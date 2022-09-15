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Al Walcott (13) and the Bears return to McLane Stadium Saturday.
Al Walcott (13) and the Bears return to McLane Stadium Saturday. (Stephen Cook)
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