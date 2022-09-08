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Baylor NT Apu Ika returns home to Utah Saturday when Baylor plays at BYU.
Baylor NT Apu Ika returns home to Utah Saturday when Baylor plays at BYU. (Stephen Cook)
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