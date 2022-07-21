 SicEmSports - SicEmSportsCast
News More News
{{ timeAgo('2022-07-21 08:02:57 -0500') }} football Edit

SicEmSportsCast

Baylor is the 2022 Big 12 preseason favorite.
Baylor is the 2022 Big 12 preseason favorite. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The SicEmSportsCast talks all things Baylor.

SicEmSportsCast

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}