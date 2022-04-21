SicEmSportsCast

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Baylor QB Gerry Bohanon is fighting for the starting position for 2022.
Baylor QB Gerry Bohanon is fighting for the starting position for 2022. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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