SicEmSportsCast

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Another starting QB competition for Baylor in 2022.
Another starting QB competition for Baylor in 2022. (Stephen Cook)
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