SicEmSportsCast

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Baylor celebrates back-to-back Big 12 championships.
Baylor celebrates back-to-back Big 12 championships. (Stephen Cook)
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