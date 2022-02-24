 SicEmSports - SicEmSportsCast
News More News
{{ timeAgo('2022-02-24 08:02:41 -0600') }} football Edit

SicEmSportsCast

Kendall Brown and the Bears play host to Kansas Saturday.
Kendall Brown and the Bears play host to Kansas Saturday. (Stephen Cook)
SicEmSports Staff
SicEmSports Staff

The SicEmSportsCast talks all things Baylor.

SicEmSportsCast

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}