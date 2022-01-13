SicEmSportsCast

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No. 1 Baylor will look to bounce back Saturday against Oklahoma State.
No. 1 Baylor will look to bounce back Saturday against Oklahoma State. (Stephen Cook)
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